وصوّت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح خفضٍ قدره ربع نقطة مئوية، بينما طالب اثنان بخفضٍ أكبر قدره نصف نقطة مئوية. وصوّت اثنان آخران لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وأبقت اللجنة على توجيهاتها بأن يستمر تخفيف الفائدة "تدريجيًا وحذرًا" في ضوء التقلبات في الاقتصاد العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.

وقال المحافظ أندرو بيلي في بيانٍ مُصاحبٍ للقرار: "استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، لذا تمكنا من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم".

وأضاف: "لقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، علينا الالتزام بنهجٍ تدريجي وحذر".

ويأتي هذا القرار قبيل إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي من المرجح أن يخفف من وطأة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الاتفاق المقرر الإعلان عنه في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش) سيكون "اتفاقا كاملا وشاملا من شأنه أن يعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة".

ويمكن أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع البريطانية، إلى جانب احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، إلى التأثير بالسلب على النمو الاقتصادي العالمي.