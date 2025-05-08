وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: "يمثل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة مبادلة، حيث نحتفي بعقدين من الأداء المالي المنضبط كمستثمر محوري ورئيسي في دعم تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل".

وأضاف قائلا: تعكس نتائج هذا العام النمو المستدام لمحفظتنا، وقدرتنا على تحقيق عوائد مدروسة في قطاعات نثق بإمكاناتها، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم وكلها تتماشى مع أولوياتنا الوطنية".

وسلط المبارك الضوء على أبرز إنجازات العام، قائلاً: "شهد عام 2024 إطلاق شركة MGX، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالشراكة مع مجموعة G42، ما يمثل خطوة نوعية في مسار استثماراتنا المستقبلية. كما واصل عدد من أبرز المستثمرين العالميين عقد شراكات استراتيجية معنا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بنهجنا واستراتيجيتنا بعيدة المدى".

وقال: "سنعمل على تعميق هذه الشراكات، والاستثمار في تطوير الابتكار، وإنشاء كيانات جديدة في أبوظبي وحول العالم".

وأكد خلدون خليفة المبارك أن النمو المستقبلي لمبادلة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: شركة مبادلة للاستثمار، منصتنا الرئيسية للاستثمار المباشر؛ ومجلس أبوظبي للاستثمار، الذي يعمل وفق نموذج المؤسسات الوقفية؛ ومبادلة كابيتال، ذراعنا العالمية لإدارة الأصول ورأس المال من جهات خارجية على مستوى العالم.

أبرز المؤشرات المالية:

تؤكد نتائج مبادلة لعام 2024 على نجاحها المستمر كجهة موثوقة في إدارة الثروات:

تحقيق معدل عائد سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 10.1%.

نمو الأصول المُدارة بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون درهم.

نمو رأس المال المُستَثمَر بنسبة 33.7% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم.

نمو الإيرادات، بما في ذلك عمليات التخارج، بنسبة 10.1% على أساس سنوي ليصل إلى 109 مليارات درهم.

بقاء مزيج المحفظة متسقًا على نطاق واسع على أساس سنوي: 40% في الملكية الخاصة، و23% في الأسواق العامة، و17% في البنية التحتية والعقارات.

جمعت مبادلة 30.5 مليار درهم من خلال مجموعة من أدوات أسواق رأس المال، بما في ذلك:

أول صكوك سيادية ذات تصنيف AA على مستوى العالم.

على مستوى العالم. سندات بأضيق هامش ائتماني تم إصدارها على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

أول صكوك عالمية مقومة بالدرهم.

أول تسهيلات تمويلية للشركات مقومة باليورو لآجال 6 و7 سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA )

وبهذا الصدد، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: "يعكس العائد البالغ 10.1% الذي حققته مبادلة خلال السنوات الخمس الماضية استراتيجيتنا المنضبطة في تخصيص رأس المال، والتنفيذ المتماسك، والتركيز المستمر على خلق قيمة طويلة الأجل."

وأضاف: "نواصل التوسع والتنوع عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مدعومين بميزانية قوية، وتكلفة منخفضة للدين، ونسبة التمويل المتحفظة البالغة 7.8%، ما يمنحنا موقعاً جيداً لاقتناص فرص الاستثمار المستقبلية."

أبرز إنجازات مبادلة في خلق القيمة داخل دولة الإمارات:

في عام 2024، واصلت مبادلة دورها المحوري والأساسي في دفع عجلة الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل في دولة الإمارات، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والصناعات الموجهة نحو المستقبل.

شكّل تأسيس شركة MGX بالتعاون مع G42 نقلة نوعية في ترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

بالتعاون مع نقلة نوعية في ترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. تم إطلاق Space42 ، أكبر شركة مدرجة لتقنيات الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دمج شركتي "الياه سات" و"بيانات".

، أكبر شركة مدرجة لتقنيات الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دمج شركتي "الياه سات" و"بيانات". ساهمت مبادلة في تطوير قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات عبر سلسلة من الاستحواذات الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة، مع التركيز على التصنيع والتوزيع بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية للأدوية الأساسية.

وسّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ( EGA ) قدرتها العالمية على إعادة تدوير الألمنيوم إلى 140 ألف طن، مع إنشاء طاقات إضافية قيد التطوير تبلغ 225 ألف طن، وذلك عبر استحواذها على 80% من شركة Spectro Alloys Corporation في الولايات المتحدة، و Leichtmetall في أوروبا، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع لإعادة التدوير في دولة الإمارات

) قدرتها العالمية على إعادة تدوير الألمنيوم إلى 140 ألف طن، مع إنشاء طاقات إضافية قيد التطوير تبلغ 225 ألف طن، وذلك عبر استحواذها على 80% من شركة في الولايات المتحدة، و في أوروبا، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع لإعادة التدوير في دولة الإمارات عززت مبادلة شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الدار لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التحول في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير وإدارة مشاريع مشتركة في قطاعات السكن الفاخر والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم إماراتي (8.2 مليار دولار أميركي).

أبرز ملامح المحفظة العالمية:

واصلت محفظة مبادلة توسّعها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، مدفوعةً بأفق استثماري طويل الأمد، ومتوافقة مع اتجاهات النمو العالمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.