وقفزت الإيرادات الدولية لبريسايت بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 127 مليون درهم، مما يعكس تسارع التوسع العالمي للشركة، كما شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 71.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 141 مليون درهم.

وخلال هذا الربع السنوي، سجّلت بريسايت طلبات جديدة بقيمة 1.44 مليار درهم، مما ساهم في رفع قيمة أعمال بريسايت قيد التنفيذ إلى 3.87 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 29 بالمئة مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33.6 بالمئة على أساس سنوي.

من الجدير بالذكر أن نسبة 98.8 بالمئة من إجمالي إيرادات بريسايت جاءت من عقود متعدّدة السنوات، مما يُظهر نموذج الشركة في تعزيز علاقات طويلة الأمد مع العملاء وضمان استمرارية الإيرادات، وسجّلت "بريسايت" تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 60.4 مليون درهم، مع الحفاظ على رصيد نقدي وما يعادله يصل إلى 1.97 مليار درهم إماراتي، ومواصلتها العمل بدون تسجيل أي ديون.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، أن الشركة واصلت ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للحكومات والشركات الكبرى في الأسواق عالية النموّ عبر دعم جهود التحوّل الرقمي والارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز المرونة الوطنية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.