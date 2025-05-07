وأعلنت الشركة الأربعاء، أن أرباحها بلغت 29 مليار كرونة (4.4 مليار دولار) أو 6.53 كرونة للسهم بزيادة نسبتها 14.2 بالمئة، مقابل 25.4 مليار كرونة أو 5.68 كرونة للسهم العام الماضي.

وارتفعت عائدات نوفو نورديسك في الربع الأول بواقع 19.5 بالمئة إلى 78 مليار كرونة (حوالي 11.9 مليار دولار) من 65 مليار كرونة العام الماضي.

كما زاد الربح التشغيلي بنسبة 22 بالمئة ليبلغ 38.8 مليار كرونة دنماركية (حوالي 5.9 مليار دولار) .

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بنمو مبيعات أدوية السكري والسمنة، حيث ارتفعت مبيعات أدوية السمنة مثل Wegovy وSaxenda بنسبة 67 بالمئة لتصل إلى 18.4 مليار كرونة دانمركية، بينما زادت مبيعات أدوية GLP-1 للسكري بنسبة 13 بالمئة .

رغم هذه النتائج الإيجابية، قامت الشركة بتخفيض توقعاتها للعام بأكمله، متوقعة نموًا في المبيعات بين 13 بالمئة و21 بالمئة، ونموًا في الأرباح التشغيلية بين 16 بالمئة و24 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو المبيعات بين 16 بالمئة و24 بالمئة، والأرباح التشغيلية بين 19 بالمئة و27 بالمئة.