وأكد البيان أن هذا الاندماج بين الكيانين، مع "الأنشطة الجغرافية التكميلية"، من شأنه أن يسمح "بتعزيز مكانة "دورداش" كمنصة عالمية.

تأسست "دورداش" في عام 2013، وتعمل في أكثر من 30 دولة، وتحتل موقع الصدارة بين منافسيها في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو عن تحقيق إيرادات بقيمة 10.7 مليار دولار في عام 2024.

تأسست "ديليفرو" أيضا في عام 2013، وتعمل في تسع دول هي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والكويت وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي مارس، أعلنت المجموعة عن تحقيق ربح سنوي بعد الضريبة بلغ 2.9 مليون جنيه إسترليني لأول مرة، مع حجم مبيعات بلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني. وحتى الآن، كانت الشركة تتكبد خسائر كبيرة بسبب تكاليف الاستثمار المرتفعة.

وأكدت الشركتان في البيان أن اندماجها "سيسمح للمجموعة الموسعة بالعمل في بلدان يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة".

وأعلنت المنصة البريطانية في نهاية أبريل الماضي بدء المناقشات مع "دورداش" بشأن عرض إرشادي بقيمة 1.80 جنيه إسترليني للسهم، وقررت التوصية به لمساهميها.

وأكدت "دورداش" أنها "لا تخطط لإعادة الهيكلة" أو نقل المقر الرئيسي لشركة "ديليفرو".

كما لا تنوي الشركة "إجراء تغييرات من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على ظروف عمل سائقي التوصيل" ما لم تثبت ضرورة ذلك لمعالجة التغييرات في البيئة التنظيمية.

ولا تزال حالة عشرات الآلاف من سائقي التوصيل المستقلين على منصات توصيل الطعام تثير الجدل.

في أواخر عام 2023، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه لا يمكن الاعتراف بهم كموظفين أو تمثيلهم ضمن نقابة.

في المقابل، أصبحت إسبانيا سنة 2021 أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح حقوقا لعمال التوصيل، وتشترط الاعتراف بهم كموظفين لا كعاملين لحسابهم الخاص، ما دفع "ديليفرو" إلى مغادرة البلاد.