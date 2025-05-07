وأظهر مؤشر فرعي يضم 10 من أبرز شركات الصناعات العسكرية الهندية، بينها شركة صناعة الطائرات الهندية المملوكة للدولة هندوستان أيرونوتيكس ليمتد وشركة صناعة الصواريخ سولار إنداستريز إنديا ليمتد، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة منذ وقوع الهجوم، وسط توقعات بأن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية المضطربة إلى تعزيز الطلب على منتجات هذه الشركات.

وجاء هذا الأداء المتصاعد بعد إعلان الهند تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ضد أهداف باكستانية صباح الأربعاء، في خطوة وُصفت بأنها رد مباشر على الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصاً. من جانبها، أعلنت باكستان أنها أسقطت خمس طائرات هندية خلال العملية.

وشهدت أسهم شركات الدفاع الهندية ارتفاعًا في معظمها في بداية تداولات الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم شركة مازاجون دوك لبناء السفن المحدودة بنسبة 4.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم شركة هندوستان للملاحة الجوية بنسبة تقارب 2 بالمئة.