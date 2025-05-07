تحرك الأسواق

زادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا للبرميل أو 1.2 بالمئة إلى 62.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 59.90 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وهوى الخامان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في الآونة الأخيرة بعد أن قرر تحالف أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مما عزز مخاوف من تخمة المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأميركية من مخاوف الطلب.

وقال خبراء السلع الأولية الاستراتيجيون في آي.إن.جي الأربعاء "دفعت أنباء عن بدء محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام برنت للارتفاع... ورغم أن المفاوضات ستساعد على تحسين معنويات سوق النفط، سنحتاج لأن نرى تقدما ملحوظا في خفض الرسوم الجمركية لتحسين توقعات الطلب".

ودفع انخفاض أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية بعض شركات الطاقة الأميركية إلى إعلان تخفيضات في عمليات الحفر وهو ما قال محللون إنه سيدعم الأسعار بمرور الوقت إذ سيخفض الإنتاج الأميركي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو.

كما اكتسبت الأسعار بعض الدعم من مؤشرات على تحسن الطلب. وزاد المستهلكون في الصين من الإنفاق في احتفالات عيد العمال ومع عودة العمل للأسواق بعد عطلة استمرت خمسة أيام.