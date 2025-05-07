ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة - ADQ " وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.

ويشير هذا الإصدار إلى مرونة "القابضة - ADQ" الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الإقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.

وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار، عند 4.5 بالمئة، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أيضاً، عند 5 بالمئة، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات "غير الصكوك" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.

وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة - ADQ " أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وأعرب ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة - ADQ"، عن سعادته بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة - ADQ " وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.

وكانت "القابضة - ADQ " قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها 7 أعوام و30 عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.

واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 251 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23 بالمئة على مدى ثلاثة أعوام.

وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن 8 قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.

يذكر أن القابضة - ADQ حاصلة على التصنيف الائتماني "Aa2" من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني "AA" من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.