وقالت الشركة في إفصاح على بورصة ميلانو إن الزيادة ترجع بصورة أساسية إلى نمو الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أيضا زيادة في صافي الأرباح بنسبة 17 بالمئة إلى 412 مليون يورو أو 2.3 يورو للسهم مقارنة بـ351 مليون يورو أو 1.95 يورو للسهم خلال العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 542 مليون يورو مقارنة بـ442 مليون يورو خلال العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 1.8 مليار يورو مقارنة بـ 1.6 مليار يورو خلال العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، تتوقع شركة فيراري تسجيل إيرادات تتجاوز 7 مليارات يورو وإيرادات معدلة للسهم 8.6 يورو أو أكثر.