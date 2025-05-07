تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلا 3383.88 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0432 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن الأصفر بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال إيليا سبيفاك مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في (تيستي لايف) "يبدو أن الذهب يتراجع في ظل تحرك عام في السوق صوب الإقبال على المخاطرة... وهو ما قد يعكس التفاؤل في ظل وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تبدآن مفاوضات تجارية حقيقية".

وينصب تركيز الأسواق على اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع سبيفاك ألا يفصح الاجتماع عن الكثير مما في جعبة البنك حتى يظل محتفظا بأكبر قدر ممكن من المرونة في وقت لا يزال يحاول فيه استكشاف ما تعنيه الحرب التجارية بالنسبة للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

ويعتبر الذهب عادة أداة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، كما ينتعش عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.01 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 983.60 دولار، كما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 967.64 دولار.