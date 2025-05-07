وخففت أنباء عن محادثات بين الولايات المتحدة والصين مقررة السبت من المخاوف بشأن الحرب التجارية التي هزت ثقة المستثمرين في الدولار والأسواق الأميركية.

ومن المتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي بشأن الفائدة.

ويبدو أن هناك بعض التراجع في مبيعات الدولار منذ الأسبوع الماضي، والتي كانت مدفوعة بتخلص المستثمرين على مستوى العالم خاصة في الأسواق الناشئة، من العملة أو جلب الأموال إلى الوطن.

وأدى ارتفاع قياسي في قيمة الدولار التايواني إلى صعود العملات في سنغافورة وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى من آسيا هذا الأسبوع.

وارتفعت قيمة العملة التايوانية بأكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على شركائه التجاريين. وانخفضت قيمتها 0.7 بالمئة اليوم الأربعاء.

وصل الوون الكوري إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لكنه انخفض 1.5 بالمئة بعد ذلك.

ونزل اليوان بعد إعلان الصين عن خفض لأسعار الفائدة طال انتظاره.

و قال محافظ البنك المركزي الصيني الأربعاء إن البنك سيخفض حجم النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، وهو أول خفض في عام 2025، وذلك لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط الحرب التجارية المتصاعدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1338 دولار، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها بعد انتخاب فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.

ويراهن المتعاملون على أن البنك المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي في يوليو تموز، لكن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن ارتفاع التضخم سيحول دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد أن قال مسؤولون في واشنطن إن وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير مفاوضي التجارة جيميسون جرير سيلتقيان بأكبر مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا يوم السبت. وأشار ترامب الأحد إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع.

وبدت أسواق العملات أهدأ قليلا الأربعاء بعد الارتفاع المذهل في العملة التايوانية خلال يومين.

وتراجع الين 0.4 بالمئة، منهيا مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع إعادة فتح الأسواق اليابانية بعد عطلة استمرت يومين.

وكتب جورج سارافيلوس الرئيس العالمي لأبحاث الصرف الأجنبي في دويتشه بنك "نتفق مع وجهة النظر التي تعبر عنها السوق بأن التقلبات الشديدة التي شهدها الصرف الأجنبي في تايوان خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة طلقة تحذيرية".