وكشفت هوغو بوس، عن تراجع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في صافي دخلها للمساهمين في الربع الأول إلى 35 مليون يورو (39.7 مليون دولار).

وبلغ ربح السهم 0.51 يورو مقارنة بـ 0.55 يورو.

و بلغت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب 61 مليون يورو مقارنة بـ 69 مليون يورو في العام الماضي.

وبلغت المبيعات 999 مليون يورو (1.13 مليار دولار)، بانخفاض 2 بالمئة عن العام السابق، لكنها تجاوزت قليلاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته LSEG عند 979 مليون يورو.

وبالنسبة لعام 2025 ، واصلت المجموعة توقعاتها بتواصل استقرار المبيعات على نطاق واسع، أو بين تراجع بنسبة 2 بالمئة إلى زيادة بنسبة 2 بالمئة مع توقعات بزيادة الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب بنسبة 5 بالمئة إلى 22 بالمئة، وهامش الأرباح المستهدف قبل حساب الفوائد والضرائب بين 9 بالمئة و10 بالمئة.

ورجحت الشركة أن تكون مبيعات العام بأكمله متوافقة مع مبيعات العام الماضي ما بين 4.2 مليار يورو و4.4 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي دانيال غريدر في بيان: "بعد نهاية قوية لعام 2024، تأثر أداؤنا في الربع الأول من عام 2025 بتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، مما أثر على معنويات المستهلكين العالميين وصناعتنا".

وأضاف: "نحن نراقب عن كثب التطورات الاقتصادية الكلية وسنظل يقظين في ضوء حالات عدم اليقين المرتفعة، بما في ذلك المناقشات الحالية حول التعريفات الجمركية".

تأثير التعريفات الأميركية

تقوم شركات السلع الاستهلاكية بتقييم التأثير المحتمل لتعريفات الولايات المتحدة على سلاسل التوريد العالمية وثقة المستهلكين، حيث أشار العديد من الشركات إلى احتمالية حدوث زيادات قادمة في الأسعار.

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لشركة "هوغو بوس"، حيث تمثل حوالي 15 بالمئة من إيرادات المجموعة، على الرغم من عدم وجود لديها أي تصنيع محلي في الولايات المتحدة.

وأوضح غريدر خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح يومالثلاثاء أن ما يقرب من نصف (40 بالمئة) صادرات المجموعة إلى الولايات المتحدة تأتي من أوروبا، بينما يتم الحصول على "نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد" من البضائع من الصين.

وقال الرئيس التنفيذي إن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة "تضاءلت بالتأكيد" لكن الوضع حول التعريفات الجمركية يتغير يوميًا وأنه "لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية".

وأشار أيضًا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الركود في الولايات المتحدة وسياسة الهجرة قد أثرت سلبًا على الإنفاق المحلي والسياحي.

وقال غريدر إن الشركة تتبع عدة خطوات استراتيجية للتغلب على التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية. وتشمل هذه الخطوات إعادة توجيه المنتجات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة واستبدالها بمنتجات من أسواق أخرى، وتحسين بصمتها في مجال التوريد العالمي، وتقييم تعديلات الأسعار الحساسة للطلب.

وفي مذكرة صدرت الثلاثاء، كتب محللو سيتي أن أي "تغيير كبير في البيئة السياسية أو الاقتصادية الخارجية" يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ثقة المستهلكين سيشكل "خطرًا" على أداء مبيعات "هوغو بوس".

وقد دفعت "هوغو بوس" قدمًا بأجندة إعادة الهيكلة الاستراتيجية الخاصة بها في السنوات الأخيرة سعيًا لإحياء طلب المستهلكين المتضائل، وهو ما قال غريدر إنه ساهم في تحسن أداء الربع الأول بشكل طفيف.

وقالت يانمي تانغ، المحللة في ثيرد بريدج، لشبكة سي ان بي سي الأميركية، إن المجموعة نجحت في توسيع جاذبيتها إلى ما هو أبعد من الملابس الرسمية، مشيرة إلى تحسينات في تنسيقات المتاجر وتنويع المنتجات والتفاعل مع المستهلكين الأصغر سنًا.

وكتبت في مذكرة: "ومع ذلك، لا تزال مجالات مثل ملابس النساء نقطة ضعف، حيث لا توجد منتجات بارزة أو استراتيجية واضحة تظهر"، مضيفة أن الاستحواذ على علامة تجارية راسخة للأزياء النسائية يمكن أن يساعد في تسريع أجندة نمو المجموعة.