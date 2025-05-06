وذكرت الشركتان أن مجلس سكتشرز صوت بالاجماع لصالح الموافقة على الصفقة.

وقالت الشركتان إن قيمة عرض شراء سكتشرز بلغت 63 دولارا للسهم، بزيادة نسبتها 30 بالمئة عن متوسط سعر سهم الشركة خلال 15 يوما.

وبعد إتمام الصفقة، سوف تظل سكتشرز تعمل تحت قيادة رئيسها التنفيذي روبرت جرينبرج وفريقه الإداري، وسوف يظل مقرها في منطقة مانهاتن بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام الجاري.