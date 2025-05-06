وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد اند بورز غلوبال، إلى 50.4 من 50.9 في مارس، وهو ما يزيد قليلا على مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري "تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعبا رئيسيا، ركودا عمليا في أبريل".

وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 من 51 في مارس، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر.

وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 من 57.8، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022.

وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مقارنة بالتراجع في مارس، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفا في المبيعات.

وانخفضت أيضا طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.