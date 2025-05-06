وأفادت الشركة بأن الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك والمبيعات المماثلة تراجعت عن العام الماضي بنسبة 8.8 بالمئة لتصل إلى 354 مليون يورو.

ورغم ذلك، ارتفع عدد الطلبات المماثلة بنسبة 2 بالمئة، مدفوعا بشكل أساسي بأداء الشركة القوي في أميركا الشمالية، الأمر الذي عوض التراجع في سوق الصين.

وإضافة إلى ذلك ، قلصت فيليبس حجم توقعاتها للهامش المالي لعام 2025 لتشمل التأثير المفترض للرسوم الجمركية المعلنة حاليا ، ولكنها حافظت على توقعاتها بالنسبة للمبيعات.

وأضافت فيليبس أن التأثير المفترض للرسوم الجمركية يشمل الرسوم الثنائية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وبقية دول العالم، مع الوضع في الاعتبار استئناف الرسوم الأميركية المتوقفة بشكل مؤقت في 9 يوليو المقبل، واستبعاد التأثير الاقتصادي الأوسع المحتمل.

وخفّضت الشركة توقعاتها لربحية العام لمراعاة الضرر الناجم عن تزايد التوترات التجارية، حيث تتوقع الآن هامش أرباح تشغيلية معدل يتراوح بين 10.8% و11.3%، بانخفاض قدره 100 نقطة أساس، وتُقدّر تأثيرًا صافيًا للتعريفات الجمركية يصل إلى 300 مليون يورو (حوالي 340 مليون دولار).

انخفضت أسهم فيليبس بنسبة تصل إلى 4% في أمستردام، وانخفضت بنحو 11% هذا العام.

تواجه الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم ارتفاع التكاليف بسبب تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما تكافح فيليبس أيضًا بسبب انخفاض ثقة المستهلك في الصين وتدابير مكافحة الفساد المطبقة في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية في البلاد، مما يؤثر على الطلبات من المستشفيات.

وفيما يلي أبرز نتائج الربع الأول: