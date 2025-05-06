وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن"، أنها حققت في الربع الأول من هذا العام أرباحا بقيمة 630 مليون يورو، بتراجع قدره 14.4% على أساس سنوي.

وعزت الشركة، التي تنتج بجانب علامتها الأساسية "أودي" أيضا علامات "بنتلي" و"لامبورجيني" و"دوكاتي"، هذا التراجع إلى زيادة المنافسة وعدم اليقين السياسي.

وقال رئيس الشركة، جيرنوت دولنر: "سيظل العام مليئا بالتحديات بسبب الظروف الاقتصادية العالمية".

ويأتي هذا الانخفاض عقب تراجع أكبر في أرباح الشركة في الربع الأول من 2024، عندما سجلت الشركة تراجعا بمقدار يزيد عن النصف. ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص أجزاء لمحركات مهمة ومربحة. علاوة على ذلك، حققت الشركة الفرعية لامبورجيني أداء أفضل بكثير من العلامة التجارية الأساسية "أودي".

ويأمل دولنر الآن في ظهور نماذج جديدة للشركة. وذكر دولنر أن حملة الترويج للنماذج الجديدة تتقدم الآن تدريجيا في الأسواق العالمية"، مضيفا أن الشركة اتخذت "خطوات حاسمة لإعادة الهيكلة".

وأوضح دولنر أن من بين هذه الخطوات شطب كبير في الوظائف في ألمانيا.

وفي مارس الماضي أعلنت أودي أنها ستشطب ما يصل إلى 7500 وظيفة في سوقها المحلية بحلول عام 2029، وستقلل من تقاسم الأرباح للموظفين لعدة سنوات.

وتعاني أودي - على غرار منافستيها "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" - من منافسة قوية في الصين، وهو ما يفرض ضغوطا أيضا على الأسعار. وحققت أودي أرباحا بقيمة 170 مليون يورو من أعمالها في الصين، وهو ما يقل قليلا عن العام الماضي.

ولم تكن النماذج الجديدة التي أطلقتها أودي مؤخرا في السوق كافية لإيقاف الاتجاه النزولي. في المقابل، ارتفعت المبيعات مؤخرا بشكل كبير نسبيا - من 13.7 مليار يورو في الربع الأول من عام 2024 إلى 15.4 مليار يورو في الربع الأول من 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة الأم "فولكس فاغن" عن أرقام سيئة للربع الأول، حيث انخفضت أرباح المجموعة بنحو 41% إلى 2.2 مليار يورو.

كما شهدت شركة "مرسيدس بنز" أيضا بداية ضعيفة لهذا العام، ومن المقرر أن تعلن شركة "بي إم دبليو" عن أرقامها بعد غد الأربعاء.