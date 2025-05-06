وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن التسوية تشمل الإدارة الاحتيالية لحسابات خارجية في سنغافورة تخص عملاء أميركيين أثرياء سعوا إلى التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

وفي العام 2023 استحوذت مجموعة "يو بي اس" على كريدي سويس بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب إفلاسه.

وأوضحت وزارة العدل أنّ كريدي سويس "أقر بالذنب ودين اليوم لضلوعه في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من 475 حسابا خارجيا على الأقل عن سلطات الضرائب الأميركية"، بما في ذلك من خلال تزوير مستندات والإعلان عن تبرّعات وهمية.

واعتبرت الوزارة أنّ ممارسات كريدي سويس تناقض تسوية تمّ التوصّل إليها مع الولايات المتّحدة في مايو 2014.

وأعلنت "يو بي إس" الاتفاق الذي أقرّ بموجبه كريدي سويس بالذنب وتعهّد بدفع 511 مليون دولار، وأكدت في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك ولا تتسامح مطلقا مع التهرب الضريبي".

وتعهّد كريدي سويس تغيير نهجه بعد أن وافق في العام 2014 على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار لوضع حد لملاحقته بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.