تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 3380.92 دولار للأونصة (الأوقية)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 3389.90 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية"

أعلن ترامب يوم الأحد فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.

وقال أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة. وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة منذ ديسمبر.

وقال رونج "أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، مما يعزز زخمه الصعودي".

ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وينتعش المعدن الأصفر، التي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 945.75 دولار.