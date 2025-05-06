وكان مجلس إدارة الصندوق وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع القتال في غزة.

وكانت مصر تواجه أزمة نقص العملة الأجنبية وتضخما بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.

ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها غدا الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أول من يوليو، أي أقل 0.5 بالمئة مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.