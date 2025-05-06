وحققت "أدنوك للتوزيع" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16 بالمئة، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم (174 مليون دولار).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 1.01 مليار درهم (حوالي 275 مليون دولار)، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13 بالمئة، حيث بلغت 904 مليون درهم (246 مليون دولار).

جاءت هذه النتائج القوية مدفوعةً بالنمو في قطاعي الوقود، والتجزئة لغير الوقود، وتركيز الشركة على تحقيق النمو المستدام وخفض التكاليف.

كما أضافت "أدنوك للتوزيع" 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقارنةً بـ 846 محطة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق هدفها المُتمثل في إضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بتركيز "أدنوك للتوزيع" على سوق قطاع تجزئة الوقود الكبير والمتنامي في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الشركة من التوسُّع بشكل سريع لتلبية الطلب المتزايد، مع خفض المصاريف الرأسمالية عبر تبني نموذج الأعمال الذكي المتمثل في "المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة".

وخلال الربع الأول من العام، تعاقدت "أدنوك للتوزيع" على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في المملكة إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام .2024

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تؤكد النتائج القوية التي حققناها خلال الربع الأول من العام التزامنا الراسخ بالنمو، إلى جانب تقديم حلول مُبتكرة ومستدامة لعملائنا، وذلك في الوقت الذي نعمل فيه على خلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا. وتسلّط نتائج الربع الأول من عام 2025 الضوء على النمو القوي الذي حققناه بنسبة 11 بالمئة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء،وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16 بالمئة، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته أدنوك للتوزيع في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للنمو 2028-2024، والتزامها بالتميُّز التشغيلي. وبينما نواصل توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا وتعزيز قدراتنا من خلال إضافة محطات جديدة والارتقاء بتجربة العملاء، سنستمر بالاستفادة من الفرص المستقبلية وصياغة معايير جديدة في قطاعي التنقّل وتجارة التجزئة".

الأداء التشغيلي

سجلت الشركة أعلى مستوى لمبيعات الوقود في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025 والتي وصلت إلى 3.7 مليار لتر، بفضل نمو حصتها السوقية والطلب المُتزايد، والتوسع في شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصر.

وتواصل تجارة التجزئة لغير الوقود تعزيز دورها كمحرّك رئيس للنمو، متفوقة على نسبة نمو قطاع وقود التجزئة، لتقوم بدور فاعل في تمكين "أدنوك للتوزيع" من تحقيق أقصى قيمة من أصولها.

كما وصل عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك الذي يعد أكبر برنامج ولاء عملاء في الدولة إلى 2.4 مليون عضو، بزيادة قدرها 19 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود أداءً مميزاً، حيث سجل نمواً بنسبة 14 بالمئة، على أساس سنوي في إجمالي الربح مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بزيادة نسبتها 9 بالمئة على أساس سنوي في حجم المعاملات، وارتفاع معدلات تحول حركة العملاء إلى متاجر التجزئة، إلى جانب الأداء القوي والمستمر الذي حققته خدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت وإدارة العقارات المؤجرة.

كما أضافت الشركة 20 منفذاً جديداً لخدمة التجزئة السريعة، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 1165 وحدة عقارية، مما يُعزز مكانتها كأكبر شبكة تمتلك وتدير عقارات تجارية في دولة الإمارات.

إضافة إلى ذلك، وسّعت الشركة بشكل كبير، شبكة E2GO التابعة لها والخاصة بشحن المركبات الكهربائية.

ففي الربع الأول من عام 2025، أضافت الشركة 63 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، ليصل إجمالي النقاط المُثبتة في جميع أنحاء الإمارات إلى 283 نقطة شحن، ما يُمثل زيادة بنسبة 3 أضعاف.

ويساهم هذا التوسع في وضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بإضافة 100 نقطة شحن جديدة بنهاية عام 2025، تماشياً مع التزامها بتوسيع شبكة نقاط الشحن لتصل إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.

الأرباح النقدية وعوائد المساهمين

تتمتع الشركة بتدفق نقدي حر قوي ومُتوقَع، بالإضافة إلى قدرتها على التخصيص المدروس لرأس المال، حيث تضمن "أدنوك للتوزيع" تحقيق عوائد مُجزية، وشفافية في توزيعات الأرباح.

وتنفرد الشركة بميزانية قوية حيث بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.7 مرة.

وفي هذا الإطار، تلتزم الشركة بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، حيث يُتوقَع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75 بالمئة على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقاً لسعر السهم 3.40 كما في 5 مايو 2025، ما يُمثل عائداً سنوياً يبلغ 6 بالمئة.

النظرة المستقبلية

تستمر أدنوك للتوزيع في تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال عام 2025 الذي تم تخصيصه ليكون "عام المجتمع"، وستواصل تحويل محطات الخدمة إلى وجهات ترحيبية تعمل في قلب المجتمعات المحلية التي تخدمها، بينما تُكّرس الشركة جهودها لتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

كما تواصل الشركة التزامها برفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام.

ومن خلال تسريع التحوّل الرقمي، تعزّز "أدنوك للتوزيع" مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في قطاعي التنقل وتجارة التجزئة في الإمارات. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع حضور علامتها التجارية استراتيجياً خارجيا.