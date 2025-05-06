وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، إن إجمالي الإيرادات قد نما بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، نتيجة الأداء في مجال خدمات الاتصالات والمجالات الأخرى التي تنشط فيها الشركة.

وشهدت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة بلغت 15 بالمئة، مدعومةً بتحسن مزيج الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تسجيل هامش استثنائي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 47.4 بالمئة.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 475 ألف مشترك.

وواصلت شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل مساهمتها الحيوية كمحرك رئيسي للنمو، حيث شهدت نمواً بنسبة 9.6 بالمئة لتبلغ 1.8 مليون مشترك، كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، بفضل الباقات المخصصة التي قدمتها الشركة.

وأوضحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أن قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت، قد شهدت نمواً قوياً بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 701 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 19 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين الجدد خلال الإثني عشر شهراً الماضية إلى 85 ألفاً.