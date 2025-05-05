جاءت تصريحات شيمشك في مقابلة مع قناة تي.جي.آر.تي خبر بعدما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الاثنين أن التضخم في تركيا ارتفع بنسبة ثلاثة بالمئة في أبريل ليصل إلى 37.86 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات استطلاع أجرته رويترز.

وأوضحت البيانات أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم قادت الارتفاع في المعدل السنوي، بينما ساهمت أسعار الملابس والإسكان والنقل في التضخم الشهري.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم الشهري كان متوقعا أن يرتفع إلى 3.1 بالمئة في أبريل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير تقلبات سعر الصرف بينما كان من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 38 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم 2.46 بالمئة على أساس شهري و38.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

وعزا اقتصاديون ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الأغذية غير المعالجة والسلع التي تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف.

وشهدت الليرة التركية والأصول تراجعا في مارس آذار بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز لأردوغان، بتهم فساد بانتظار المحاكمة. ورغم تعافي العملة لاحقا إلا أنها بقيت أضعف بنحو خمسة بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الواقعة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.76 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا زيادة سنوية قدرها 22.5 بالمئة.