وواصلت "ألفا ظبي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق زخم في تنفيذ إستراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، مما شكّل عاملاً رئيسياً في تحقيق الأداء القوي للمجموعة وبلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم (نحو 4.74 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 23 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة "ألفا ظبي" إلى جانب سجلها الحافل بالنمو المستدام.

وبلغ صافي أرباح "ألفا ظبي" 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار) وتحافظ المجموعة على مركز مالي قوي ، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأصول 185.2 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 93.5 مليار درهم ، وتتمتع "ألفا ظبي" بمكانة إستراتيجية راسخة تتيح لها المضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو، والتي تشمل فرصاً إضافية لعمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي.

وفي الإطار ذاته، شكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة "ألفا ظبي" عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، وقد ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع العقارات (6.4 مليار درهم)، والصناعة (6.2 مليار درهم)، والبناء (2.7 مليار درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (2.1 مليار درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة “ألفا ظبي القابضة”، إن ألفا ظبي استهلّت عام 2025 مستندة إلى عام حافل بالتحولات، ومدفوعة بإستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي، ونجحت في تطوير أعمالها على كافة المستويات، من خلال اقتناص فرص إستراتيجية تحمل في طياتها إمكانات نمو عميقة وتترك آثاراً إيجابية ملموسة، وتمثل النتائج المالية في الربع الأول من العام تجسيداً لزخم النمو هذا، بفضل تطور محفظة المجموعة المتنوعة من حيث المواقع الجغرافية والقطاعات المستقبلية التي يتوجه تركيزنا نحوها.

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة" إن نتائج الربع الأول من عام 2025، تعكس قوة الإستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ألفاظبي، من خلال التركيز على الفرص الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني والتغيرات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة.

وأشار المهندس العامري إلى أن المجموعة تواصل التركيز على الاستثمارات التي تعزز تنويع مصادر الإيرادات، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتُرسّخ مكانة ألفا ظبي لتحقيق نمو طويل الأجل.