تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0031 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأونصة (الأوقية).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماما" مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وخفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلص أسعار الفائدة في يونيو حزيران، بعد أن أفادت وزارة العمل الأميركية بأن أصحاب الشركات أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة في إشارة إلى استمرار توازن سوق العمل.

وستركز السوق على قرار البنك المركزي الأميركي وخطابات عدد من المسؤولين هذا الأسبوع لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المستقبل.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول غدا الثلاثاء بعد أن ظلت مغلقة منذ الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولار.