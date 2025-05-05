وتخطط "دبي القابضة" لطرح 1.63 مليار سهم في مساكن دبي ريت التي تدير 35700 وحدة سكنية عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك بعض أماكنها الأكثر شهرة مثل سيتي ووك وبلوواترز.

ويتولى مدير الصندوق إدارة محفظة مساكن دبي ريت بموجب اتفاقية إدارة مع الصندوق، حيث يكرّس مدير الصندوق خبرته الواسعة لضمان أفضل أداء للأصول وتحقيق عوائد مستقرة.

ويشمل دور الشركة كمدير للصندوق – على سبيل المثال لا الحصر – الإشراف الكامل على عمليات إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لمساكن دبي ريت، ومتابعة الأداء المالي للصندوق، وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية، ومتابعة تقدم أعماله واستثمارات محفظته (بما في ذلك إعداد تقارير التقييم نصف السنوية)، وإعداد التقارير المالية للصندوق وتقديمها للنشر، وتعيين ومتابعة أداء مزوّدي الخدمات المتخصصين لمهام تشمل، على سبيل المثال، إدارة المرافق والعقارات.

ويستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأصول السكنية الأوسع التي تديرها دبي القابضة، وهي شركة استثمارية رائدة عالمياً تمتلك واحداً من أكبر أرصدة الأراضي في إمارة دبي.

ووفقا لبيان صادر عن دبي القابضة، من المتوقع أن تصبح مساكن دبي ريت أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية للأصول تبلغ 21.63 مليار درهم (5.89 مليار دولار).

وسيصبح هذا الإدراج أول طرح عام أولي في دبي منذ طرح أسهم شركة طلبات في ديسمبر، والثاني في الإمارات هذا العام بعد طرح أسهم ألفا داتا.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي من 13 مايو إلى 20 من الشهر نفسه، على أن يبدأ التداول في سوق دبي المالي في 28 مايو الجاري أو في موعد قريب من ذلك.

ملخص الطرح

تُعدّ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لـمساكن دبي ريت والتي تعرض 1,625,000,000 (مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليون) وحدة في الطرح.

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح من 13 مايو 2025 إلى 20 مايو 2025 (بما في ذلك كلا اليومين).

من المتوقع بدء تداول وحدات الصندوق في سوق دبي المالي ("القبول") بتاريخ 28 مايو 2025 أو قرابة ذلك.

يحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لمساكن دبي ريت فتوى تؤكد فيها أن الصندوق والطرح متوافقان من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما أصدرت لجنة الرقابة الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) فتوى تؤكد فيها أن الطرح متوافق من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ملخص سياسة توزيع الأرباح

رهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية الصادرة اليوم بالتزامن مع هذا البيان الصحفي، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.

يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

ملخص عرض الاستثمار لمساكن دبي ريت

يُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية تبلغ 21.63 مليار درهم، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة.

يدير الصندوق 35,700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية ضمن الإمارة، مما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات الأصول في دبي، والمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي.

يشمل مساكن دبي ريت محفظة متنوعة موزعة عبر مواقع وأنواع عقارات وفئات سعرية مختلفة مثل المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمّعات السكنية للشركات، مما يتيح باقة من الخيارات السكنية للعائلات والأفراد تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لسكان دبي على اختلاف مستويات دخلهم.

يُحقق الصندوق هوامش تشغيلية وتدفقات نقدية مستقرة ومرنة، مدعومة بمزيج متوازن من المستأجرين تمثل الشركات نسبة 43% من المستأجرين بينما يمثل الأفراد نسبة 57%، وذلك للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

تتم إدارة وتشغيل أصول مساكن دبي ريت بفعالية من قِبل فرق ذات خبرة طويلة وسجل حافل، تركّز على التفاعل المستمر مع المستأجرين، وتعزيز القيمة المضافة للمجمعات السكنية المُدارة، وزيادة التدفقات النقدية، وتقليل المخاطر.

يرجع الأداء الاقتصادي القوي لإمارة دبي إلى الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمدعومة بالتحولات البنيوية الإيجابية في قطاع الإيجار.

يستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأعمال الأوسع لمجموعة دبي القابضة في قطاع العقارات، والتي تشمل التطوير، وإدارة الأصول، وإدارة المرافق، وإدارة المجمّعات السكنية، مما يجعله في وضع قوي لتحقيق النمو المستدام وتقديم عوائد جذابة للمستثمرين.

وفي إطار تعليقه على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "كونها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة دبي القابضة، لعبت مساكن دبي – محفظة إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول – دوراً محورياً في تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمعات دبي المتنوعة. ويمثّل دمج المحفظتين السكنيتين لكل من ’نخيل‘ و’ميدان‘ تحت مظلة دبي القابضة في العام الماضي خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة ’مساكن دبي‘، حيث عزز ذلك مكانتها كواحدة من أكبر محافظ إدارة وتأجير الأصول السكنية. ويوفر الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت فرصة مهمة أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو هذه مع الاستفادة من الإمكانات والفرص الإضافية ضمن المنظومة الأوسع لأعمال دبي القابضة".

وأضاف كوشال: "مع استعدادنا لطرح مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، نتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الصندوق لتعزيز عروضنا ومواصلة دورنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للعيش والاستثمار".

من جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: "بدأت رحلتنا في مجال إدارة وتأجير الأصول السكنية قبل أكثر من 20 عاماً من خلال عدد من المشاريع الرائدة المصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتطورت أعمالنا بمرور الوقت بشكل ملحوظ لنمتلك اليوم محفظة عقارية استثنائية تعكس النمو المتواصل والتطور اللافت الذي تشهده إمارة دبي. وقد ساهم إرثنا والتزامنا الراسخ بمعايير الجودة في تعزيز مكانتنا في إدارة وتأجير المجمعات السكنية المتكاملة، مما مكننا من اغتنام الفرص الواعدة التي يزخر بها سوق العقارات في دبي.

وأضاف: "ويشكّل إعلان الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت نقطة تحوّل في مسيرتنا، إذ يُتيح للمستثمرين فرصةً فريدة للمشاركة في أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يركز تحديداً على قطاع تأجير وإدارة الأصول السكنية. وبفضل محفظتنا المتنوعة التي تتجاوز قيمتها 21 مليار درهم، سيساهم الطرح على توسيع نطاق تأثيرنا، وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، والمضي قدمًا في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية في دبي.

وقال: "يُمثل الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، والذي يضم 35,700 وحدة سكنية ويخدم أكثر من 140,000 مقيم في 21 مجمعاً سكنياً، خطوة مهمة لتوسيع عروضنا الاستثمارية. كما يمهد الطريق أمام شريحة أوسع من المستثمرين للمساهمة في نمو السوق العقاري بدبي".

بدوره قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م : "يوفر مساكن دبي ريت للمستثمرين فرصة مميزة وسهلة للاستثمار في أصول عقارية سكنية ممتازة ومدرة للدخل في جميع أنحاء دبي، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات ملكية وإدارة العقارات بشكل مباشر. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منتظمة للمستثمرين مع إمكانية زيادة رأس المال، وتنويع المحفظة الاستثمارية، والتحوط ضد التضخم، مع الالتزام التام بإطار استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

"تنفرد مجمعاتنا السكنية المتنوعة، والتي تدار بعناية وتتميز بمواقع استراتيجية عبر الإمارة، بارتفاع مستوى الطلب عليها ومعدلات الاحتفاظ بمستأجريها، عدا عن مرافقها المتميزة وتجارب المعيشة الفريدة التي نوفرها. ويُساهم الموقع الاستراتيجي لمجمعاتنا، المنتشرة ضمن أبرز المناطق الحيوية في دبي، في الحدّ من التعرض لمخاطر التمركز الجغرافي أو الاعتماد على فئة واحدة من المستأجرين، ويتيح لنا ذلك الحفاظ على مرونة تشغيلية عالية واستقرار معدلات الإشغال عبر مجمعاتنا المختلفة. وسنركز في المرحلة المقبلة على تحسين جميع جوانب محفظتنا مع السعي لإطلاق مشاريع جديدة على المديين المتوسط والطويل".

تفاصيل الطرح

سيشمل الطرح 1,625,000,000 وحدة (وحدات الطرح)، تمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت.

ويتألف الطرح من شريحتين: طرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، ويستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ وطرح الشركات (الشريحة الثانية) الذي يستهدف الشركات المؤهلة خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح – تمثل ما مجموعه 162,500,000 (مائة واثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف) وحدة – للشريحة الأولى. وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

وسيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح – تمثل ما مجموعه 1,462,500,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف) وحدة – للشريحة الثانية "المستثمرين المحترفين" (وفق ما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر().

وستحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م، المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 87.5% من رأس المال المصدر للوحدات بعد الطرح على افتراض بيع جميع الوحدات المعروضة ودون إجراء أي تغييرات على حجم الطرح.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع.

ومن المتوقع إدراج الوحدات في سوق دبي المالي تحت الرمز "RESI"، وبدء تداولها في 28 مايو 2025 أو نحو ذلك التاريخ.

من أسباب إجراء هذا الطرح هو تمكين شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات من بيع جزء من حصتها في الوحدات، إلى جانب توفير سيولة من تداول تلك الوحدات، وتعزيز مكانة الصندوق ضمن مجتمع الاستثمار الدولي. وسيحصل مالك الوحدات البائع على صافي متحصلات الطرح، ولن يتحمل مساكن دبي ريت أي تكاليف مرتبطة بتنفيذ هذه العملية.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي")، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي ("مورجان ستانلي") كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المنسقين العالميين المشتركين")، بينما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ("بنك أبوظبي التجاري")، وأرقام كابيتال ليمتد ("أرقام كابيتال") وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.ذ.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ("بنك أبوظبي الأول") كمديري سجل مشتركين (يُشار إليهم فيما يلي باسم "البنوك"). وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

المخطط الزمني للطرح العام الأولي