وقام وفد برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، يرافقه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بجولة في المقر الرئيسي لشركة "تيرنا إنرجي" في أثينا التقى خلالها عددا من الموظفين من مختلف الأقسام.

كما التقى الوفد جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنرجي" وركز النقاش وهوالأول منذ إتمام عملية الاستحواذ على استراتيجية "مصدر" لتوسيع أعمال الشركة وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق جنوب شرق ووسط أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء وتعزيز الشراكات التي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة حول العالم، يأتي استحواذ "مصدر" على "تيرنا إنرجي" ويعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتوسع الدولي، في اليونان وغيرها من الدول الأوروبية، وتشجيع مزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود هذه الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة ، كما يجسد هذا الاستحواذ التزام دولة الإمارات وشركتها "مصدر" بتوفير إمدادات من الطاقة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة مناسبة، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وستسهم هذه الصفقة في تحقيق طموحات "مصدر" برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 وتدعم الخطط الوطنية للطاقة في اليونان،وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام2050 .

وتستهدف شركة "تيرنا إنرجي" الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات "مصدر" طويلة الأمد وبالاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي إن استكمال إلغاء إدراج "تيرنا إنرجي" في بورصة أثينا يعد بداية مرحلة مهمة تتيح لنا الاستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتكاملة لفرق العمل في كلتا الشركتين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في اليونان ومختلف أنحاء المنطقة، وسيسهم اعتماد "تيرنا إنرجي" منصة رئيسية لـ "مصدر"، في دعم أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، ودفع الجهود الرامية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.

من جانبه قال جورجيوس بيريستيريس إن عملية إلغاء إدراج "تيرنا إنرجي" في البورصة اليونانية عقب استحواذ "مصدر"الكامل عليها، يمثل خطوة مهمة نحو تكامل قدرات الشركتين وتشكيل منصة بارزة تسهم في تسريع وتيرة النمو وفق الأهداف المنشودة بتوفير طاقة نظيفة بإنتاج محلي وبتكلفة مناسبة وباعتبارها الآن جزءاً من أسرة "مصدر" العالمية، باتت "تيرنا إنرجي" تمتلك القدرات التي تؤهلها للمضي قدماً في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة اليوناني وعموم المنطقة.

وسبق إلغاء إدراج "تيرنا إنرجي" في بورصة أثينا، تحقيق الشركة نجاحاً مهماً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تواصل تطوير عدد من المشاريع البارزة في اليونان وبلغاريا، والتي تشمل محطة "أمفيلوتشيا"، أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في أوروبا، وأول مشروع تخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ لشركة "مصدر" بالمنطقة.

واتخذت الشركة عدداً من القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميجاواط، ومن المخطط أن تدخل هذه المحطات حيز التشغيل خلال العامين المقبلين.

كانت "مصدر" قد استحوذت في نوفمبر الماضي على 70 بالمائة من أسهم شركة "تيرنا إنرجي" التابعة لشركة "جي إي كيه تيرنا" ومساهمين آخرين، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، لتشكل حينها أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.

وتم الشهر الماضي استكمال عرض الشراء النقدي الإلزامي بالكامل، والذي تم بموجبه الاستحواذ على 30 بالمائة المتبقية من أسهم "تيرنا إنرجي" بسعر 79.4 درهم (20 يورو) للسهم الواحد.