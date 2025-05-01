خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذربيجانية، فلوريان سينجستشميد، عن ملامح هذه الرؤية، مؤكدًا أن بلاده باتت لاعبًا إقليميًا صاعدًا في خارطة السياحة، بفضل شراكات استراتيجية وبنية تحتية مدروسة ونمو متسارع في الاهتمام الإقليمي، لا سيما من دول الخليج.

المشاركة في سوق السفر العربي: من حضور رمزي إلى تمثيل مؤسسي

أكد سينجستشميد أن معرض "سوق السفر العربي" يشكل منصة لا غنى عنها للترويج للوجهات السياحية، واصفًا المعرض بأنه "الأكبر في المنطقة"، ما يبرر من وجهة نظره التمثيل الأذربيجاني الكبير هذا العام. وأشار إلى أن مشاركة أذربيجان في نسخة هذا العام لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل جاءت بحجم لافت ضمّ 41 شريكًا إلى جانب شركة الطيران الوطنية، وعلى مساحة تبلغ 280 مترًا مربعًا، وهو ما اعتبره "دليلًا ملموسًا على عمق العلاقات السياحية المتنامية مع المنطقة".

استراتيجية الانفتاح الخليجي: الطيران أولًا

من أبرز التصريحات التي أدلى بها سينجستشميد كان إطلاق رحلات مباشرة بين أبوظبي وأذربيجان اعتبارًا من يونيو، إلى جانب الرحلات القائمة من الإمارات إلى مختلف المدن الأذربيجانية.

هذا التوسع في الربط الجوي يعكس كما أوضح رغبة حقيقية في تسهيل الوصول إلى المناطق الطبيعية في أذربيجان، بما في ذلك "الجبال، والغابات، والشلالات، والبحيرات"، ما يجعل من أذربيجان وجهة صيفية واعدة لسياح يبحثون عن الطبيعة والاستجمام.

هذا التوجه لا يقتصر على الإمارات فقط؛ بل إن السعودية حاضرة بقوة في الخطط الأذربيجانية، حيث كشف عن "إمكانية وصول واتصال ممتازة" مع الرياض، إلى جانب "خطط للعديد من الأنشطة"، مما يشير إلى أن السوق السعودي يُعد من أولويات الاستراتيجية السياحية الأذربيجانية.

نهج متعدد المحاور: السياحة الرقمية والشراكات المؤسسية

لم تقتصر تصريحات سينجستشميد على الحديث عن البنية التحتية أو الرحلات الجوية، بل تطرقت أيضًا إلى التحول الرقمي والعلاقات التجارية.

فقد سلط الضوء على التعاون النشط مع شركات السفر عبر الإنترنت، والإعلام السياحي، وغيرها من الشركات ذات الصلة مؤكدًا أن هذه الشراكات أثمرت منذ انطلاق الهيئة في عام 2018، وأسهمت في بناء صورة ذهنية إيجابية عن أذربيجان كوجهة آمنة ومغرية.

السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي

من الناحية الاقتصادية، شدد سينجستشميد على الأثر المتزايد للسياحة على الاقتصاد الوطني، حيث تساهم حاليًا بنحو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، و7 بالمئة بشكل غير مباشر، مع طموحات للوصول إلى 10 ـ 15 بالمئةفي السنوات القادمة.

ولفت إلى أن هذا النمو مدعوم بـ"استثمارات ضخمة من الدولة في البنية التحتية والفوقية، تخدم السياح والسكان المحليين على حد سواء".

أذربيجان بروح جديدة: تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والطبيعة والضيافة

لم يكتفِ سينجستشميد في حديثه بالأرقام والخطط، بل قدم رؤية إنسانية وتجريبية لما يمكن أن يعيشه السائح في بلاده، وقال: "الناس في هذه المنطقة يحبون أذربيجان ليس فقط بسبب طبيعتها... ولكن أيضًا بسبب الطعام، والضيافة، والعروض المتنوعة التي نقدمها".

بهذه الكلمات، أراد أن يعيد تعريف تجربة السفر إلى أذربيجان، باعتبارها أكثر من مجرد زيارة، بل تجربة متكاملة تعكس الروح القوقازية الضاربة في الجمال والتاريخ والكرم.

في ظل هذا الزخم الذي تقوده هيئة السياحة الأذربيجانية بقيادة فلوريان سينجستشميد، يتضح أن أذربيجان لم تعد مجرد "وجهة ناشئة"، بل باتت منافسًا جادًا في سباق السياحة الإقليمي.

ومع كل رحلة جديدة تربط الخليج بباكو، تتعمق جسور التبادل الثقافي والاقتصادي، وتُرسم خريطة جديدة للسياحة في القوقاز، عنوانها الانفتاح، والشراكة، والاستدامة.