وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 1.1 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 505 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

وتعليقاً على النتائج، قال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيورهيلث": "تعكس النتائج القوية التي حققتها "بيورهيلث" في الربع الأول من عام 2025 متانة نموذجها المتكامل في تقديم الرعاية الصحية واستراتيجيتها الفعالة على المدى البعيد. وسنواصل جهودنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال دمج التميز التشغيلي مع الابتكار، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها. ومع استمرارنا في توسيع حضورنا العالمي والاستثمار في قدرات طبية مستقبلية، تتركز أولويتنا على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وإحداث تأثير ملموس وطويل الأمد في صحة ورفاه المجتمعات."

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 النموّ القوي الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية ضمن المجموعة. فقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بزيادة خدمات الرعاية الصحية التي نوفرها للمرضى عبر شبكة المستشفيات محلياً وعالمياً، واستمرار الزخم القوي في قطاع التأمين نتيجة لنمو معدلات التجديد والتوسّع في أسواق جديدة. إن كفاءة التنفيذ التشغيلي، والتحولات الاستراتيجية في أصول المجموعة، والتكامل بين مختلف الكيانات، كلها عوامل تُسهم في تحقيق نتائج ملموسة وتعزز الأسس التي ننطلق منها نحو النمو المستقبلي. وبينما نتطلع إلى المرحلة المقبلة، "تتمتع بيورهيلث" بمكانة قوية تُمكنها من توسيع نطاق أعمالها، وتعميق قدراتها المتخصصة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الصحي داخل الدولة وعلى الصعيد العالمي."

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

تعزّز الأداء الإيجابي للمجموعة بالنموّ الذي شهدته جميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2025.

وظل قطاع المستشفيات أكبر مساهم في الإيرادات بنسبة 59 بالمئة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.0 مليار درهم.

ويدعم هذا النموّ التزايد المستمر في خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في توسيع نطاق الخدمات والحضور الجغرافي من خلال أصول "بيورهيلث" في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقد سجّلت المجموعة أكثر من 2.5 مليون مراجعة طبية خلال هذه الفترة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بزيادة قدرها 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت زيارات المرضى الداخليين بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 53,000 زيارة، وزادت زيارات المرضى الخارجيين بنسبة 9 بالمئة لتبلغ 2.2 مليون زيارة، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 5,500 سرير في الربع الأول من عام 2025.

كما سجّل قطاع التأمين إيرادات بلغت 1.86 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي.

ويعود هذا النموّ إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بمعدلات التجديد القوية والتوسع في الأسواق الأقل من حيث الانتشار.

وساهم إطلاق منتجات جديدة، إلى جانب الشراكة العالمية مع شركة AXA لتقديم خدمات التأمين الطبي الدولي الخاص، في تنويع محفظة المنتجات وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء. وبلغ عدد الأعضاء النشطين في القطاع 3.2 ملايين، بينما تمّت معالجة أكثر من 13.9 مليون مطالبة بالتأمين خلال الربع الأول من 2025.

وفي قطاع المشتريات، بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى هذا النموّ إلى تعزيز الشراكات مع الموردين، وتوسيع قاعدة العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حصة الأجهزة الطبية عالية التقنية والأدوية المتخصصة ضمن محفظة مشتريات المجموعة.

أما إيرادات قطاع الخدمات التشخيصية، فقد ارتفعت بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 261 مليون درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 16 بالمئة في حجم الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2025.

وساهم دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن شبكة "بيورلاب" في دعم هذا النموّ، حيث أضاف أكثر من 700,000 فحص إلى إجمالي عدد الفحوصات. كما واصلت عيادات "صحة" تطوير قدراتها المخبرية، مما ساهم في تعزيز الاستفادة من الموارد وتحسين أداء القطاع.

وخلال الربع الأول من عام 2025 أيضاً، سجّل قطاع الخدمات التكنولوجية نمواً لافتاً بنسبة 132 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 152 مليون درهم.

ويعود هذا الأداء القوي إلى ذراع التحوّل الرقمي "بيورسي إس" التابعة للمجموعة، والتي أحرزت تقدّماً كبيراً في نشر الحلول التقنية السريرية والتشغيلية عبر محفظة المجموعة.