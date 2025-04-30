وأكد شي، على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد لمواجهة التحديات الخارجية، مشددًا على أن الصين يجب أن تواصل تطوير قوتها الإنتاجية الحديثة وتعزيز الابتكار التكنولوجي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.​

التحديات الاقتصادية والحرب التجارية

تأتي تصريحات شي جينبينغ في وقت تواجه فيه الصين تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التباطؤ في الطلب المحلي والضغوطات الخارجية الناتجة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي خطوة تعكس تصاعد التوترات، نشرت الصين فيديو ينتقد بشدة السياسات التجارية الأمريكية، واصفة الولايات المتحدة بـ"نمر من ورق"، في إشارة إلى ما تعتبره بكين تهديدات غير فعالة. ​

الخطة الخمسية الخامسة عشرة: التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة

تركز الخطة الخمسية الخامسة عشرة على تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتسعى الصين من خلال هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتوازن الإقليمي.​

كما تهدف الخطة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع التعاون الدولي، مع التركيز على بناء نظام اقتصادي حديث يساهم في تعزيز مكانة الصين في الاقتصاد العالمي.​

وفي ظل التوترات التجارية المستمرة، أكدت وزارة الخارجية الصينية على أهمية الحوار والتفاوض لحل النزاعات التجارية، مشددة على أن الصين مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشرط احترام المصالح المتبادلة. ​

كما نفت بكين مؤخرًا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إجراء مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الصيني، مؤكدة أن البلدين لا يجريان حاليًا أي مفاوضات تجارية. ​