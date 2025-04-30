وحافظت الشركة على أدائها التشغيلي القوي، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ، فيما استمرت الشركة في المحافظة على نسبة موثوقية الأصول الإجمالية، حيث بلغت 94.4 بالمئة بحلول نهاية الربع الأول، مع محافظتها على معدلات استخدام البولي إيثيلين بنسبة 101 بالمئة والبولي بروبيلين بنسبة 98 بالمئة، مما يؤكد التميز التشغيلي للشركة وكفاءتها.

وحافظ الطلب على قطاعات المنتجات عالية القيمة على زخمه خلال الربع الأول من عام 2025 في أسواق النمو الأساسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، كما ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول ليصل إلى 1.25 مليون طن، مدفوعاً بنمو قوي بنسبة 8 بالمئة في مبيعات البولي إيثيلين، و13 بالمئة في أحجام مبيعات البولي بروبيلين.

ونجحت "بروج" في تحقيق علاوات سعرية قوية عبر محفظة منتجاتها المتخصصة وعالية الجودة، وتجاوز متوسط أسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين مستوى التوقعات التي حددتها الإدارة عبر الدورات الاقتصادية، بمقدار 224 دولاراً و154 دولاراً للطن الواحد على التوالي.

وتسلط هذه العلاوات السعرية الضوء على القيمة الإضافية الكبيرة التي تتميز بها منتجات "بروج"، والتي تقوم بدور محوري في دعم القطاعات عالية النمو مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتغليف المطوّر، والرعاية الصحية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بروج”، إن "بروج" تتميز بمكانة راسخة تتيح لها الاستمرار في تحقيق نمو متسارع خصوصاً بعد أن أظهرت مرونة ملحوظة وتميزاً تشغيلياً على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تمنح الشركة ثقة قوية بالتزامن مع دخولها مرحلة جديدة من النمو النوعي مع ’مجموعة بروج الدولية‘.

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية الشركة التي تركز بشكل أساسي على خلق وتعزيز القيمة لمساهميها، وهو ما يتضح من خلال زيادة توزيعات أرباح "بروج" المرتقبة لتصل إلى 16.2 فلس للسهم لعام 2025، والتي ستشكل أيضاً الحدّ الأدنى المتوقع لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030 تحت مظلة ’مجموعة بروج الدولية‘.

ويساهم الأداء القوي المتواصل للشركة في إرساء أسسٍ ثابتة وقوية للاندماج المقترح بين شركتي "بروج" و"بورياليس"، والاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات تبلغ قيمتها 220 مليار درهم “60 مليار دولار”.

وتم التخطيط لتأسيس هذا الكيان الجديد بهدف الاستمرار في تحقيق أرباح قوية ونمو كبير على المدى القريب، على أن تستكمل صفقة تأسيس المجموعة في الربع الأول من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وحققت "بروج" في الربع الأول من عام 2025 نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9 بالمئة وبلغت قيمتها 5.21 مليار درهم "1.42 مليار دولار"، مدفوعةً بارتفاع متوسط أسعار البيع وزيادة أحجام المبيعات.

ويؤكد هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على حلول الطاقة والبنية التحتية المتميزة التي تنتجها الشركة، والتي شكلت ما نسبته 38 بالمئة من إجمالي حجم المبيعات خلال الربع ، فيما ارتفع متوسط أسعار مبيعات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بنسبة 2 بالمئة على أساس ربع سنوي.

واستمرت الشركة في التركيز على ضبط التكاليف كأحد أولياتها الرئيسة، مع تحقيقها انخفاضاً في مصاريف المبيعات والتوزيع بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي.

وتستند الشركة في إدارة التكاليف إلى برنامجها الناجح لتعزيز القيمة الذي حقق قيمة بلغت 2.22 مليار درهم "607 ملايين دولار" في عام 2023، مما ساهم في تحقيقها هامش ربح رائد على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة خلال الربع الأول.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة لعام 2025 الذي انعقد في 7 أبريل الجاري على توزيع أرباح نهائية بقيمة 2.4 مليار درهم "650 مليون دولار" لعام 2024، تم دفعها في 28 أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار"- أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.

وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح الموزعة على المساهمين منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2022 إلى 13.14 مليار درهم "3.58 مليار دولار".