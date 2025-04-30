وخلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025، كشفت ميرال عن الأداء الاستثنائي الذي حققته جزيرة ياس، حيث سجلت أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 10 بالمئة مقارنة بعام 2023. كما حققت فنادق جزيرة ياس أفضل أداء لها منذ عام 2019، حيث وصل معدل إشغالها إلى 82 بالمئة، وارتفع إلى 90 بالمئة في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9 بالمئة في معدل إشغال الفنادق وارتفاع بنسبة 17 بالمئة في متوسط ​​السعر اليومي مقارنة بعام 2023. وبالمثل، سجلت جزيرة السعديات نمواً قدره 10 بالمئة في عدد الزيارات إلى فنادقها وتجاربها الثقافية مقارنة بالعام السابق.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تؤكد هذه النتائج الاستثنائية التزامنا الدائم بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح وجهةً عالميةً رائدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية للإمارة وطموحاتها الأوسع نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. ومن خلال تطوير وجهات عالمية المستوى وتجارب غامرة، فإننا لا نسهم فقط في زيادة الزيارات من جميع أنحاء العالم فحسب، بل نعمل أيضاً على توفير ذكريات ممتعة تترك أثراً دائماً. ويشكل النجاح المستمر لجزيرة ياس وجزيرة السعديات دليلًا واضحاً على قوة شراكاتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بتعزيز جاذبية أبوظبي عالمياً."

وشهدت المدن الترفيهية في جزيرة ياس ومشروع "كلايم™" زيادة ملحوظة في عدد الزيارات قدرها 20 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مذهلة بنسبة 56 بالمئة في عدد الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام السابق. وفي غضون ذلك، شهدت الزيارات الدولية للمدن الترفيهية أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 40 بالمئة، مدفوعة بزيادة كبيرة من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند (+44 بالمئة) والصين (+81 بالمئة) والمملكة المتحدة (+40 بالمئة) وروسيا (+29 بالمئة).

وشهدت الوجهة كذلك زيادة بنسبة 10 بالمئة في معدل حضور فعالياتها الاستهلاكية خلال العام، مما عزز مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات العالمية. ويعزى هذا النمو المذهل إلى أجندة من الحفلات الموسيقية والعروض والفعاليات العائلية والرياضية عالمية المستوى التي تم تنظيمها على مدار العام، بما في ذلك جولة "ديل-لوميناتي" للنجم العالمي ديليجيت دوسانج، ومهرجان "وايرلس الشرق الأوسط"، وبطولة "يو إف سي" UFC، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1® في أبوظبي، والعرض الاحتفالي "ديزني على الجليد"، و"أسبوع أبوظبي للكوميديا"، وفرقة "باك ستريت بويز"، وغيرها الكثير. وشهد العام أيضاً العرض الأول إقليمياً للمسرحيات الموسيقية الشهيرة، "هاميلتون"، و"حياة باي"، و"ماتيلدا"، و"شيكاغو"، مما ساهم في تعزيز معدل حضور الفعاليات على جزيرة ياس.

علاوة على ذلك، تشهد جزيرة ياس نمواً سريعاً جعلها وجهة رئيسية للفعاليات ومؤتمرات الأعمال، حيث توفر مزيجاً فريداً من الإمكانات التجارية والعروض الترفيهية. وسجلت الوجهة زيادة بنسبة 17 بالمئة في عدد فعاليات ومؤتمرات الأعمال في عام 2024، مع زيادة قدرها 7 بالمئة في الليالي الفندقية المحجوزة مقارنة بعام 2023. وفي إطار جهودها لدفع نمو هذا القطاع الحيوي، أعلنت "ميرال" عن تطوير مشروع "ميتافيرس جزيرة ياس"، بالتعاون مع شركة "إي آند إنتربرايز" – ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند". يهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية "ميتافيرس" لعرض أماكن الفعاليات التجارية إلى جانب التجارب والمعالم السياحية في جزيرة ياس، في تجربة افتراضية شاملة.

بدورها، تواصل جزيرة السعديات استقطاب المزيد من الزيارات من الباحثين عن مزيج راقي من التجارب الثقافية والترفيهية الغامرة. وبالإضافة إلى زيادة عدد الزيارات المسجلة، حققت الوجهة نسبة إشغال فندقي عالية بلغت 74 بالمئة في عام 2024، إلى جانب زيادة بنسبة 14 بالمئة في متوسط ​​السعر اليومي مقارنة بعام 2023. كما شهدت الوجهة نمواً ملحوظاً في عدد الزيارات من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك نمواً بنسبة 11 بالمئة في عدد الزيارات من المملكة المتحدة، وبنسبة 30 بالمئة من الهند، وبنسبة 58 بالمئة من الصين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة.

ومن المقرر اكتمال العديد من المشاريع المميزة في جزيرة ياس خلال عام 2025، بما في ذلك افتتاح المرحلة الأولى من توسعة "ياس ووتروورلد – جزيرة ياس، أبوظبي"، والتي تمتد على مساحة 16,900 متر مربع، وتضم 12 لعبة وتجربة جديدة، ومن المتوقع افتتاحها الصيف القادم 2025، وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكِّل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت. كما تستعد "عالم وارنر براذرز™ – جزيرة ياس، أبوظبي" لتوسيع نطاق تجاربها الترفيهية من خلال إطلاق معالم جذب جديدة من عالم "دي سي"، وإطلاق "عالم هاري بوتر السحري"، إلى جانب لعبتين إضافيتين، مما يُعزز من التجارب الغامرة والحافلة بالمغامرات الذي تشتهر به الوجهة.

ومن المقرر استكمال "متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" نهاية عام 2025، والذي يُتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في المنطقة، تقدّم رحلة شيقة عبر تاريخ العالم الطبيعي، مستعرضاً التنوع الحيوي المذهل لكوكب الأرض. وفي غضون ذلك، استقبل مشروع "تيم لاب فينومينا أبوظبي" أول ضيوفه في المنطقة الثقافية في السعديات. وتم افتتاح هذه التجربة الفنية متعددة الحواس، والممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع، في 18 أبريل، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والمجموعة الفنية اليابانية الرائدة عالمياً "تيم لاب"، وتديرها شركة "ميرال إكسبيرينسز".

وتعزيزاً لمكانتهما كوجهات رائدة للتميز والابتكار، حصدت جزيرتا ياس والسعديات أكثر من 190 جائزة مرموقة خلال عام 2024. وفيما فازت جزيرة ياس خلال العام الماضي بأكثر من 175 جائزة، نجحت جزيرة السعديات بترسيخ مكانتها كوجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط بحصولها على أكثر من 20 جائزة مرموقة. وتعكس هذه التكريمات التزام ميرال بنشر أجواء الفرح والبهجة وخلق تجارب لا تُنسى بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية المستوى للترفيه والتسلية.

وتتولى ميرال مسؤولية إدارة وتسويق جزيرة ياس، والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. كما تضم محفظة ميرال تجارب ووجهات عالمية المستوى تسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي الكبير لأبوظبي ودولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة وخلق فرص العمل. يأتي ذلك في إطار دعم استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة لعام 2030، والتي تستهدف استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وخلق 178 ألف فرصة عمل، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030.