ووفقًا للإفصاح الذي نشرته الشركة على موقع السوق، بلغ صافي ربح "الدار العقارية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار)، مقارنة مع 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يمثل زيادة بنسبة 24.6 بالمئة على أساس سنوي.

وفي السياق ذاته، قفزت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 39 بالمئة لتصل إلى 7.8 مليار درهم، بدعم رئيسي من نمو المبيعات العقارية بنسبة 42 بالمئة إلى 8.9 مليار درهم، مما يعكس الأداء القوي الذي تحققه الشركة في السوق العقاري الإماراتي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الدخل من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة بنسبة 16 بالمئة إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة مع 15.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. كذلك، نمت إيرادات التمويل بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 184.6 مليون درهم مقابل 179.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

أداء قوي في نتائج عام 2024

وكانت "الدار العقارية" قد أنهت عام 2024 على أداء مالي قوي، حيث قفز صافي الربح السنوي بنسبة 47 بالمئة إلى 6.5 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 23 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم خلال العام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجية التوسع والنمو التي تتبناها الشركة.

وعززت الشركة كذلك من عوائدها التمويلية، حيث ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 43 بالمئة إلى 715.4 مليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ498.8 مليون درهم في 2023.

نظرة مستقبلية

تعكس النتائج الإيجابية للدار العقارية ديناميكية سوق العقارات في أبوظبي وقدرة الشركة على تعزيز أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والدولي، ومن خطط التوسع الطموحة التي تتماشى مع النمو الاقتصادي العام للإمارات.