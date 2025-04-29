وحققت "إن إم دي سي إينيرجي" خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم (47.3 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2024 إلى 217 مليون درهم (59 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025، وجاء هذا النموٌ مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع إستراتيجي في مشاريع جديدة محلياً وعالمياً.

كما ارتفعت الإيرادات إلى 3.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 75 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت أرباح السهم الواحد قفزة كبيرة بنسبة 25 بالمئة، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.3 مليار درهم بنهاية مارس 2025.

وبلغ إجمالي المشاريع التي تمت إرساؤها خلال الربع الأول من العام الجاري 13.9 مليار درهم ، وبنهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، تحظى "إن إم دي سي إينيرجي" بمجموعة من المشاريع المستقبلية تصل قيمتها إلى 56.3 مليار درهم.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إنيريجي إن الشركة استهلّت عام 2025 بأداء متميز، الأمر الذي يمثّل امتداداً للنتائج القويّة التي اختتمنا بها العام الماضي ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة الإقليمي، لافتا إلى نجاح الشركة بإحراز تقدم كبير ضمن أعمالها الديناميكية من تعزيز مشاريعها المستقبلية وتعميق بصمتها العالمية.

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي، إن هذه الانطلاقة المتميزة لعام 2025 مثلت استمراراً للزخم المرتفع الذي اختتمت به الشركة العام الماضي مع تحقيقها لنتائج مالية غير مسبوقة.

وأضاف أنه بينما تواصل الشركة تعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع المحلية، برزت خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري إنجازات إستراتيجية على الصعيد الدولي مع افتتاح مركز تصنيع متقدم في المملكة العربية السعودية وترسيخ حضورها في شرق آسيا ، مشيرا إلى أن نتائج هذه الفترة تمثل ثمرة سنوات من التحضير والقرارات الفعّالة وتجسد مساعينا الطموحة ضمن قطاعات عملها.