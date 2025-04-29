وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" “أدنوك مربان” والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك”، حيث تعد "أدنوك مربان" الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".

وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 بالمئة يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.

ويمثل هذا الإصدار فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مربان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" “موديز”، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" “فيتش” ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو “حكومة إمارة أبوظبي” وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".

وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.

كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" “إس إم بي سي”، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.

يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.