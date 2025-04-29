وأظهرت النتائج المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة تفوق 11 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع ملحوظ في الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عليان الوتيد، أن الشركة حققت نمواً بنسبة 1.6 بالمئة في الإيرادات، وزيادة بنسبة 5.01 بالمئة في إجمالي الربح، مما ساهم في تحقيق ارتفاع قوي في صافي الربح.

وفي بيان رسمي نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أوضحت الشركة أن تحسن الأرباح يعود، بالإضافة إلى نمو الإيرادات، إلى تسجيل "عكس مخصصات زكاة" لسنوات سابقة بعد انتفاء الحاجة لها.

وقد أسفر ذلك عن تحقيق صافي مصروف زكاة موجب بقيمة 311 مليون ريال سعودي، مقارنةً بمصروف زكاة سلبي بلغ 230 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وفي خطوة تعكس سياسة stc المستمرة لدعم المساهمين، أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 ريال للسهم عن الربع الأول من 2025، بإجمالي توزيعات قدرها 2.74 مليار ريال سعودي.

وتم تحديد الأول من مايو 2025 كموعد لاستحقاق الأرباح، على أن يتم صرفها في 20 مايو 2025.

تأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه stc تعزيز مكانتها الإقليمية عبر توسع استراتيجي في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

فقد أطلقت الشركة في السنوات الأخيرة عدة مبادرات لدعم التحول الرقمي في السعودية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

كما ضاعفت stc استثماراتها في البنية التحتية للجيل الخامس (5G)، حيث تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدل انتشار شبكة الجيل الخامس، وفق تقارير حديثة من "GSMA Intelligence".

وتُعد stc حالياً من بين أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من حيث القيمة السوقية، وهي تلعب دوراً محورياً في دعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي والخاص، إضافةً إلى توسعها خارج حدود المملكة عبر ذراعها الاستثماري "stc Group International".