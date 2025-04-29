ويتم تنفيذ هذا الاستثمار عبر صندوق ألتيرّا أكسليريشن، و هو أ ول استثمار مباشر تقوم به ألتيـرا في دول الجنوب العالمي.

ويدعم هذا الاستثمار تطوير وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل الى 11 غيغاواط، وتتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين في البطاريات في ولايتيّ راجستان وأندرا براديش، مما يسهم في دعم جهود الهند الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتبلغ 500 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتلعب شركة إيفرن دوراً محورياً في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة في الهند، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز منظومة الطاقة النظيفة في الشركة.

وتتعاون المنصة مع مجموعة من المصنعين المحليين لتوربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز انتشار الطاقة المتجددة وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتسعى الهند إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، ترسيخاً لمكانتها الرائدة كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم لعام 2024، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 6.5 بالمئة.

ويستلزم الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة توفير استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، ويُعزى ذلك ليس فقط لتسارع النمو الاقتصادي، بل للتطورات النوعية في تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع الكبير في البنية التحتية، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية المحفزة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا: "يمثل استثمارنا في شركة إيفرن خطوة عملية وفاعلة في إطار رؤيتنا الرامية في تحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو مبادرات مناخية عملية وقابلة للنمو وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية. وتؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في الاقتصاد الهندي سريع النمو إمكانية وضرورة التحول إلى مصادر موثوقة وميسورة التكلفة للطاقة النظيفة. ولا تقتصر رسالة الصندوق على تمويل المشاريع، بل إعادة تشكيل مشهد الاستثمار العالمي، من خلال التركيز على توفير حلول مبتكرة وفعالة تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة".

من جهته، قال كونور تيسكي، رئيس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول: "يُمثل استثمار صندوق ألتيرّا في شركة إيفرن محطة مهمة تؤكد التزامنا الراسخ بتسريع التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم. ونسعى إلى الجمع بين الزخم الكبير لمشاريع إيفرن والخبرة الواسعة لشركة بروكفيلد في مجال العمليات، ما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للهند في مجال الطاقة المتجددة ويعزز مستويات التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة. وتعكس شراكتنا مع ألتيرّا استراتيجيتنا المتمثلة في استثمار الأموال بنهج حكيم ومؤثر، بهدف تعزيز مشاريع الطاقة المبتكرة في مختلف أنحاء العالم".

ويشكل الاستثمار في إيفرن أحد أحدث المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق الثاني ضمن سلسلة صناديق بروكفيلد جلوبال للتحوّل، والذي يواصل جمع الأموال بعد نجاحه في جمع 15 مليار دولار خلال دورته الأولى.

ويمثل صندوق ألتيرّا أكبر مستثمر خارجي لدى الصندوق الثاني، وذلك بعد الإعلان خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن التزامه باستثمار 2 مليار دولار.

وتؤكد مشاركة صندوق ألتيرّا الفاعلة في الصندوق الثاني والاستثمار في إيفرن قدرته الاستثنائية على جذب الاستثمارات المؤسسية الضخمة، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المستثمرين في أسواق الطاقة النظيفة العالمية.

ولا يقتصر هذا الاستثمار على دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الهند، بل يسهم أيضاً في إبراز المكانة الرائدة التي وصل إليها صندوق ألتيرّا منذ إطلاقه؛ كما يعكس طموحات الصندوق في تحقيق إنجازات أكبر في عام 2025.