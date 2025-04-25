وتسعى هذه الشراكة إلى توظيف مليار دولار من مبادلة، في مجموعة من استراتيجيات الائتمان الخاص والإقراض القائم على الأصول والعقارات الحالية لدى"فورتريس"، إلى جانب مجموعات الاستثمار الحالية لدى"فورتريس". وتملك مبادلة، من خلال شركتها لإدارة الأصول "مبادلة كابيتال"، حصة كبيرة في شركة "فورتريس".

وبهذه المناسبة، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: "تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع "فورتريس" استثماراتنا الحالية، وتؤكد عمق ومتانة العلاقة القائمة بين مؤسستينا، إذ يواصل الائتمان الخاص لعب دور حيوي متزايد في أسواق رأس المال العالمية، موفراً عوائد مجزية ومعدلة المخاطر وحلول تمويل مرنة للشركات، وتستفيد من نقاط القوة التكاملية لكل من مبادلة وفورتريس، مما يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من استراتيجيات العقارات والائتمان".

وأضاف فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع فريق "فورتريس"، لتحقيق الفوائد الكبيرة لهذه الشراكة، وبصفتنا مساهماً رئيسياً في "فورتريس" ومستثمراً يعمل وفق رؤية طويلة الأمد في مجال الديون الخاصة، فإن هذا التعاون مع"فورتريس" يُمثّل شراكة مربحة للطرفين، ترتكز على فئات أصول ائتمانية جذابة وسريعة النمو، حيث تتمتع"فورتريس" بخبرة طويلة في الاستثمار وإدارة الأصول".

من جانبه، قال درو ماكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك لفورتريس: "تعزز هذه الشراكة علاقتنا القوية مع مبادلة، وتتيح للشركة الاستثمار في مجموعة من استراتيجياتنا الرئيسية".

وأضاف في هذا الصدد: "خلال المحادثات مع شركائنا، نلاحظ بشكل متزايد رغبتهم في حلول استثمارية متخصصة وقابلة للتطوير، تُعزز العوائد في مختلف قطاعات الائتمان، وفي الوقت نفسه، نسعى إلى توسيع نطاق وصول المقترضين إلى رأس المال، من خلال تأمين رؤوس أموال أكبر وأكثر تنوعاً من قبل المستثمرين، ويسعدنا أن نتمكن من تحقيق هذين الهدفين من خلال هذه الشراكة مع مبادلة".

وقال جوش باك، الرئيس التنفيذي المشارك لفورتريس: "على مدى أكثر من 25 عاماً من الريادة والابتكار في مجال رأس المال الخاص، قمنا وعلى الدوام بتقديم أفضل العوائد والحلول لشركائنا، وستتيح لنا هذه الشراكة مع مبادلة توسيع نطاق أعمالنا، مع تأمين رأس مال إضافي لمحفظة أعمالنا القوية في مجال الائتمان الخاص، والإقراض القائم على الأصول، وصفقات تمويل العقارات".

وكانت كلٌّ من فورتريس، ومبادلة، ومبادلة كابيتال، قد أعلنت في مايو من عام 2024 عن إتمام عملية الاستحواذ على 90.01 بالمئة من أسهم فورتريس، ومع إنجاز الصفقة، كانت إدارة فورتريس تمتلك حصة 32 بالمئة في الشركة، ضمن فئة من الأسهم تُخوّلها تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بينما يمتلك تحالفٌ بقيادة مبادلة كابيتال، وهي شركة إدارة أصول تابعة لمبادلة، 68 بالمئة من أسهم "فورتريس"، وهي شركة إدارة استثمارات مستقلة، وتتمتع إدارتها باستقلالية تامة في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات.

ويُعد الاستثمار في "فورتريس" مثالاً حيّاً على استراتيجية النمو والتطور لشركة مبادلة كابيتال كشركة إدارة أصول عالمية، تقوم على بناء علاقات طويلة الأمد مع أبرز الشركاء العامين، والاتفاق على تقييم عادل لأعمالهم، والتوافق مع الإدارات، وتمكينهم من مواصلة إدارة شركاتهم مع إمكانية الاستفادة من منظومة استثمارات مبادلة من خلال رأس مال الشركاء المحدودين، ودعم عملية تخصيص الأموال اللازمة للاستثمارات.

وتعتزم الشركة مواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية في عدد من مجالات الأعمال الجديدة، وقد أنشأت فريقاً داخلياً متخصصاً، يركز بالكامل على تطبيق هذا النهج من خلال الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ.

وتجمع استراتيجيات "فورتريس" في الائتمان الخاص والإقراض القائم على الأصول والعقارات بين قدراتها في تحديد مصادر التمويل وهيكلته وتنفيذه عبر هيكل رأس المال.

ويشكل الائتمان المباشر للشركات والتمويل القائم على الأصول جوهر عروض "فورتريس" لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تجاوزت استثماراتها 100 مليار دولار أمريكي عبر آلاف الصفقات، مما يجعلها من أكثر شركات إدارة الأصول خبرة في السوق اليوم.

وتتمتع "فورتريس" بخبرة عالمية طويلة في الاستثمار في ديون وأسهم العقارات وإدارة الأصول، مع نهج متكامل يشمل مجالات التأسيس والاستحواذ والاكتتاب وإدارة المخاطر.