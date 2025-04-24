وقالت دانون إن هناك تأثير سلبي من النطاق بواقع 3 بالمئة، الناتج بشكل كبير عن بيع "هورايزون أورجانيك" و"ولابي" الذي اكتمل في أبريل 2024.

كما تأثرت المبيعات سلبا بالصرف الأجنبي بواقع سالب 0.8 بالمئة.

وارتفعت المبيعات في الربع الأول بواقع 4.3 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة المماثلة، مدفوعة بزيادة في الحجم/المزيج بواقع 1.9 بالمئة وزيادة في الأسعار بواقع 2.4 بالمئة.

وفي الربع الأول من 2025، ارتفعت المبيعات في أوروبا بواقع 2 بالمئة مدفوعة بالحجم/ المزيج بواقع 1.9 بالمئة بينما ظلت الأسعار مستقرة.

وفي أميركا الشمالية، ارتفعت المبيعات الربع سنوية بواقع 3.7 بالمئة فيما بلغ الحجم/المزيج 0.9 بالمئة والأسعار 2.8 بالمئة.

وفي الصين وشمال آسيا و أوقيانوسيا، ارتفعت المبيعات بواقع 9.9 بالمئة بتحقيق حجم/مزيج قوي بلغ موجب 0.4 بالمئة وبسعر بلغ سالب 0.5 بالمئة.

وفي أميركا اللاتينية، ارتفعت المبيعات بواقع 9 بالمئة فيما بلغ الحجم/المزيج سالب 2.1 بالمئة والأسعار موجب 11.1 بالمئة.

وفي بقية العالم، ارتفعت المبيعات بواقع 3.3 بالمئة وبلغ الحجم/المزيج سالب 1 بالمئة والأسعار موجب 4.3 بالمئة.