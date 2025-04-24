وقالت هيونداي، في تقرير تنظيمي الخميس، إن صافي الربح التشغيلي للفترة من يناير إلى مارس بلغ 3.63 تريليونات وون (2.69 مليار دولار)، بزيادة 2.1 بالمئة عن العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.2 بالمئة إلى 44.4 تريليون وون (حوالي 32.9 مليار دولار).

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. وقد بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الأرباح 3.17 تريليونات وون، وفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس.