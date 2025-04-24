وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم في تقرير تنظيمي إن صافي دخلها بلغ 8.1 تريليونات وون (حوالي 5.7 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس، ارتفاعا من 1.92 تريليون وون في العام السابق.

وارتفع الدخل التشغيلي بشكل حاد بنسبة 157.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.44 تريليونات وون في الربع، مقارنة بـ 2.88 تريليون وون في العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 41.9 بالمئة إلى 17.63 تريليون وون (12.36 مليار دولار).

وسجلت الأرباح التشغيلية والمبيعات ثاني أفضل نتائج فصلية بعد المستويات القياسية المرتفعة التي سجلتها الشركة في الربع الرابع من العام الماضي.

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الأرباح 5.48 تريليونات وون، وفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس.

وعزت شركة إس كيه هاينكس النتيجة النهائية الأفضل من المتوقع إلى الطلب القوي على منتجات الذاكرة للذكاء الاصطناعي، مما عزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.

وقالت الشركة: "شهد سوق الذاكرة نموًا أسرع من المتوقع بسبب المنافسة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على تجميع المخزون".