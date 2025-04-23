ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عنه قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية "تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي".

انخرطت بكين وواشنطن في حرب تجارية منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر رسوما جمركية باهظة نسبتها 145 بالمئة على الواردات الصينية.

وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة.

حذّرت وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع البلدان الأخرى من السعي للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن "على حساب المصالح الصينية".

وجاء في بيان صدر عن متحدث باسم الوزارة الاثنين أن محاولات "الاسترضاء لن تجلب السلام والتسويات لن تقابل بالاحترام".

وأفاد شي الأربعاء بأنه "على الرغم من الوضع الدولي المتبدل بشكل دائم"، حافظت الصين وأذربيجان على علاقات ودية.

وحضّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصالات هاتفية أجراها مع نظيريه البريطاني والنمساوي قبل يوم، كلا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المساعدة في الدفاع عن التجارة المتعددة الأطراف.

بكين تؤكد أن الباب "مفتوح" لمحادثات تجارية مع واشنطن

في سياق متصل، أكدت الصين، الأربعاء، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها عليها بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي في بكين إن "الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصرا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية"، مضيفا أن "الباب مفتوح على مصراعيه أمام المحادثات".