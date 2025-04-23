وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 48.5 نقطة مقابل 48.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وساهم تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر في التحسن الطفيف للمؤشر الرئيسي لمديري المشتريات.

في الوقت نفسه تراجعت الطلبيات الجديدة بوتيرة قوية لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2024، مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة.

وساهم الارتفاع الطفيف في مستويات التوظيف في التراجع الجديد لحجم الأعمال المتراكمة لدى القطاع.

وأظهرت بيانات المسح تحسن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل إلى 52.2 نقطة مقابل 50 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وساهم التحسن في طلب العملاء في دعم هذا الارتفاع الجديد في النشاط التجاري، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر.

ولذلك، وظفت الشركات موظفين إضافيين بأسرع وتيرة منذ يناير، بينما استمرت الأعمال المتراكمة في النمو بشكل طفيف.