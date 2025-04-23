وتستهدف عملية شطب الوظائف تبسيط عمليات الشركة والتركيز على بناء ثقافة مدفوعة بالهندسة القوية لديها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز عن المصادر.

وستكون هذه أول عملية إعادة هيكلة كبرى في عهد الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان، الذي تولى زمام الأمور الشهر الماضي.

يذكر أن إجمالي عدد العاملين في إنتل بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 109 آلاف عامل.

ويهدف الرئيس التنفيذي الجديد إلى تحويل مسار شركة صناعة الرقائق الشهيرة بعد سنوات من تراجع حصة إنتل في الأسواق لحساب المنافسين.

فقدت الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا ميزتها التكنولوجية وكافحت من أجل اللحاق بشركة إنفيديا في مجال الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. وقد ساهم ذلك في انخفاض المبيعات لمدة ثلاث سنوات متتالية وتفاقم الخسائر.