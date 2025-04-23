في الوقت نفسه حذر بسنت في الخطاب الذي ألقاه أمام بنك جيه.بي مورغان تشيس الأميركي من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسميا حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145 بالمئة، وردّت بكين برسوم مضادة بلغت 125 بالمئة على السلع الأميركية.

كما فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الديون الأميركية بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وبحسب نص الخطاب الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس قال بيسنت "أقول إن الصين ستكون صعبة للغاية في المفاوضات .. لا أحد من الطرفين يعتقد أن الوضع الراهن سيستمر".

ارتفع مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 2.5 بالمئة بعد أن نشرت وكالة بلومبرغ نيوز تقريرا أوليا حول تصريحات بيسنت.

وأقر ترامب بارتفاع سوق الأسهم في تصريحاته للصحفيين لاحقا، لكنه تجنب تأكيد ما إذا كان يتفق مع تقييم بيسنت بأن الوضع مع الصين غير مستدام.

وقال ترامب: "نقوم بعمل جيد مع الصين".

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "سألت الرئيس عن هذا الأمر قبل المجيء إلى هنا، وأراد مني أن أشارككم جميعا أننا نحرز تقدما جيدا بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين".

وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأميركية تعمل على تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وأشارت إلى أن إدارة ترامب تلقت أيضا 18 مقترحا تجاريا من دول حول العالم.

وامتنعت عن التصريح عمّا إذا كان ترامب قد تحدث مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأجرت إدارة ترامب محادثات مع حكومات اليابان والهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول أخرى، بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية.

إلا أن ترامب لم يُبدِ أي مؤشرات علنية على اعتزامه إلغاء الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها على كل دول العالم تقريبا وتبلغ 10 بالمئة، رغم إصراره على سعيه إلى قيام دول أخرى بخفض ضرائبها على الواردات وإزالة أي حواجز غير جمركية تقول الإدارة إنها تعرقل الصادرات الأميركية.