وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة للتوزيع"، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في "أبوظبي العالمي".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "طاقة للتوزيع" إدارة خدمات الفوترة، ومعالجة عمليات الدفع، وإدارة علاقات المتعاملين ، ما يساهم في تبسيط إجراءات المستأجرين لأكثر من 16 ألف مقيم في الجزيرتين.

ويساهم التعاون بين الطرفين في دمج الرسوم المتعلقة بالإيجار مع رسوم تعرفة الكهرباء والمياه ضمن فاتورة واحدة لدى منظومة "أبوظبي العالمي" (ADGM)، ما يسهّل مختلف الإجراءات بدءاً من تقديم طلبات الإيجار وصولًا إلى تسديد الفواتير وإغلاق الحسابات، بما يتماشى مع "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، ويضمن تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط كافة العمليات المطلوبة.

وسيجري نقل جميع المستأجرين إلى النظام الجديد على مدار الإثني عشر شهراً القادمة، حيث سيستفيدون من تحسينات الخدمة والحلول الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم. كما ستتولى "طاقة للتوزيع" عملية تحصيل وإدارة الرسوم المتعلقة بعقود الإيجار نيابة ًعن "أبوظبي العالمي" (ADGM)، مما يساهم في تبسيط وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر سلاسة للسكان.

وبهذه المناسبة، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـشركة طاقة للتوزيع: "تؤكد هذه الشراكة مع "أبوظبي العالمي" على التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تركز على تعزيز تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة وتميز الخدمات المقدمة. ومن خلال دمج التقنيات التكنولوجية المتقدمة مع تطبيقات عملية التشغيل الآلي، فإننا نحقق نقلة نوعية في كيفية تجربة المستأجرين مع فواتيرهم، بواسطة الجمع التدريجي لمجموعة من الخدمات الأخرى المقدمة للمتعامل في جميع أنحاء أبوظبي ضمن فاتورة موحدة، ما يجعل عملية الدفع في الإمارة أسهل وأسرع."

من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: "يعزز تعاوننا الاستراتيجي مع "طاقة للتوزيع" جهودنا لتطبيق نهجًا أكثر تنظيمًا وكفاءة في إدارة المرافق في جزيرتي الماريه والريم. ومن خلال دمج خبرات "طاقة للتوزيع" ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، فإننا نحسن تجربة العملاء ونرتقي بمستوى الخدمات. ويعكس هذا الاتفاق التزامنا الأوسع بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم البنية التحتية الحضرية لإمارة أبوظبي وتُسهم في نموها المستدام والطويل الأمد."

وبعيداً عن هذه الشراكة، تقدم "طاقة للتوزيع" عبر خدمتها الجديدة TQD+ خدمات الكهرباء والمياه الخاصة من خلال مجموعة حلول شاملة للتشغيل والصيانة، إضافةً إلى خدمات التصميم والبناء التي تضمن أعلى المعايير في تطوير وإدارة البنية التحتية بما يتماشى مع تطور المجتمعات الحضرية المتنامية في أبوظبي.

وتُجسّد هذه الاتفاقية التزام كل من "طاقة للتوزيع" و"أبوظبي العالمي" (ADGM) بتقديم حلول مبتكرة لسكان جزيرتي الريم والماريه، وإرساء معايير جديدة في تميز تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضى المتعاملين، بما يدعم تلبية الاحتاجات الناشئة للقطاع السكني في أبوظبي.