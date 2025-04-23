وذكرت الشركة في بيان نشر الثلاثاء، أن أرباح التشغيل المعدلة ارتفعت إلى 2.46 مليار يورو (حوالي 2.9 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين، حيث تم تنفيذ معظم تقليصات القوى العاملة في أوائل عام 2025.

وكان المحللون قد توقعوا تحقيق أرباح تشغيلية ربع سنوية معدلة بقيمة 2.22 مليار يورو.

تُعد SAP أكبر شركة برمجيات في أوروبا، حيث توفر أنظمة تستخدمها الشركات في مجالات التمويل والمبيعات وسلسلة التوريد وغيرها من العمليات.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى نحو 9 مليارات يورو (حوالي 10.25 مليار دولار)، مدفوعة بالطلب القوي على برامج (إس إيه بي) السحابية.

كما ارتفع التراكم الحالي في الحوسبة السحابية، وهو مقياس رئيسي للإيرادات المتوقعة من الخدمات السحابية خلال الـ12 شهرا القادمة، بنسبة 28 بالمئة.

وأكدت SAP توقعاتها للعام بأكمله على أساس ثبات أسعار الصرف، لكنها حذّرت من مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار العملات وعدم اليقين الاقتصادي.

وأشارت إلى احتمال تأثير سلبي من ضعف الدولار الأميركي، الذي يتعرض لضغوط نتيجة إجراءات جمركية جديدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا تزال الولايات المتحدة السوق الأكبر لشركة (إس إيه بي).

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 1.8 مليار يورو خلال الربع، مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما أثرت تكاليف إعادة الهيكلة سلبا على الأرباح.