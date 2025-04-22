وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 8ر2 % فقط في عام 2025، مقابل توقعات في يناير الماضي البالغة 3ر3 %.

كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو في عام 2026 بواقع 3 %، وهو أيضا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3ر3 %.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 8ر1% فقط خلال عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 7ر2%، ومتراجعا بنقطة مئوية كاملة مقارنة بالنمو الذي سجله خلال عام 2024.

ولا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، رغم أنه رفع احتمالات حدوثه خلال العام الجاري من 25% إلى 37%.

وتتوافق هذه التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن بعضهم يخشى من تزايد احتمال حدوث ركود.

وقال خبراء الاقتصاد في بنك "جي بي مورجان" إن احتمالات حدوث ركود الاقتصاد الأميركي تبلغ الآن 60%.

كما توقع الاحتياطي الفيدرالي تراجع النمو خلا العام الجاري إلى 7ر1 %.