وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية الثلاثاء أن الشركتين تعتزمان إنشاء شركة قابضة لإدارة أنشطتهما في قطاع الشاحنات، مع تسجيلها في السوق الأولية لبورصة طوكيو للأوراق المالية بحلول أبريل 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن الاندماج أوائل الشهر المقبل. وبعد اتمام الصفقة ستمتلك الشركة القابضة الجديدة شركتي هينو موتورز وميتسوبيشي فوسو.