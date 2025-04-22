وقالت الشركة إن هذا الالتزام يتضمن إنشاء مواقع بحث وتطوير حديثة جديدة، بالإضافة إلى منشآت تصنيع جديدة وموسعة في ولايات إنديانا وبنسلفانيا وماساتشوستس وكاليفورنيا.

وأضافت روش أن من المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 12 ألف وظيفة جديدة، من بينها نحو 6500 وظيفة في قطاع البناء، بالإضافة إلى ألف وظيفة في المنشآت الجديدة والموسعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توماس شينيكر، إن "روش شركة سويسرية تتمتع بإرث عريق في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتؤكد الاستثمارات التي أعلن عنها اليوم التزامنا الراسخ بالبحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة".

وأشارت الشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية الإضافية ستتيح لها تصدير أدوية من الولايات المتحدة أكثر مما تستورده.