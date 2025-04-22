تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 3493.41 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 إلى 2502.40 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأميركية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(الوضع) الدرامي بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار".

جدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.

وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأميركية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.

واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة الضبابية الاقتصادية، وزاد قرابة 33 بالمئة منذ بداية العام.

وتترقب الأسواق تعليقات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 972.20 دولار، وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 948.14 دولار.